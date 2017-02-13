عاطف رمضان - ناهد إمام

واصل الدولار مسلسل تراجعه في البنوك العامة والخاصة مسجلا متوسط 17.85 جنيها للبيع مع اختفاء التعاملات داخل السوق الموازية نتيجة الفرق الضئيل جدا بين السعرين،

كما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 57.95 جنيها للشراء و58.17 جنيها للبيع.

وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي 57.95 جنيها للشراء و58.17 جنيها للبيع.

هذا وقد أرجع مدير عام شركة اعتمادكو للصيرفة - إحدى شركات البشر والكاظمي - عبدالرحمن احمد في تصريح لـ «الأنباء» ارتفاع سعر تحويل الجنيه المصري الذي كسر حاجز الـ 17 دينارا الى عدة اسباب.

وأوضح احمد ان انخفاض سعر الدولار الى مستوى الـ 17.70 جنيها من عوامل ارتفاع سعر الجنيه في الكويت.

وأشار الى ان من تلك الأسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر الى 26 مليار دولار تقريبا، بالاضافة الى تغطية السندات الدولية البالغة 4 مليارات دولار والتي طرحتها مصر مؤخرا ما يعني ثقة النظرة العالمية للاقتصاد المصري.

وبين ان من الأسباب كذلك تراجع الإقبال على السلع المستوردة في مصر مما خفض الإقبال على الدولار ودفع كثير من المواطنين الى بيع الدولار خشية من نزول سعره خلال الفترة المقبلة.

وتوقع احمد استمرار ارتفاع سعر تحويل الجنيه في أسواق الكويت خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، قالت وزارة التجارة والصناعة، إن شركة كارجيل الأميركية تضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين دولار في توسعات مشروع تخزين الحبوب بميناء الدخيلة.