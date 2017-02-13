أوصت لجنة القيم بمجلس النواب امس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به واتهم أيضا بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال المتحدث باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامين، كما أوصت اللجنة في حالة عدم إسقاط العضوية بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.

من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل محاكمة 30 متهماً من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 19 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بقتل مجند شرطة و23 موطنا من أهالي منطقة المطرية، وشروعهم في قتل 7 ضباط شرطة، أثناء الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير قبل عامين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي تبين منها أن المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات مسلحة في ذكرى ثورة يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية من مناهضي الجماعة الإرهابية.