القاهرة - خديجة حمودة

في زيارة حملت استمرار علامات الدعم السياسي من الإدارة الأميركية الجديدة، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وفدا من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب الجمهوري دانا رورباخر رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وأوروآسيا والتهديدات الناشئة ومؤسس مجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب، حيث اشاد السيسي بجهود الوفد من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما أكد السيسي في هذا الإطار على ما يربط بين البلدين من علاقات قوية ومتشعبة وامتدادها على مدى عقود طويلة، معربا عن تطلع مصر للعمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم لزيارة السيسي المرتقبة إلى واشنطن، مشيرين إلى ما ستمثله تلك الزيارة من فرصة جيدة للتباحث تفصيليا حول سبل الارتقاء بالعلاقات وتعزيز أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقي صبحي مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة النائب دانا رورا باكر امس حيث بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب إلى جانب تناول العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تمتد عبر عقود من الشراكة والتعاون العسكري والتدريب والعمل من أجل مواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما اعرب وفد الكونغرس عن اعتزازه بما تحققه مصر وقواتها المسلحة من جهود على الصعيدين الداخلي والخارجي فيما يتعلق بمواجهة الارهاب والتطرف وتحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما اكد الوفد حرص بلاده على تدعيم علاقات الشراكة والتعاون المتميز مع مصر على نحو يلبي طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو المستقبل.

كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بالوفد، حيث استعرض مختلف ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وما تواكبه من تحديات، هذا، وأجري شكري اتصالا هاتفيا مساء السبت مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، قدم خلاله التهنئة للوزير الأميركي على توليه المنصب، وأعرب عن تطلعه للعمل معه خلال المرحلة القادمة لتوثيق وتعزيز العلاقات «المصرية - الأميركية» بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها ويحقق مصالح الشعبين.