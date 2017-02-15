القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، امس على التعديل الوزاري الجديد، بعد التصويت عليه وذلك بمشاركة رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل بجلسة التصويت ويضم التعديل 9 حقائب، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.



وأسماء الوزراء الجدد، بعد تغيير 9 حقائب وزراية في حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، كالتالي د.عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرا لشؤون مجلس النواب، د.سحر أحمد عبدالمنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.علي السيد علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة، د.محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية، د.هالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د.خالد عاطف عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، د.طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم الفني وم.هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل، أما عن نواب وزيري الزراعة والتخطيط فهم: د.محمد عبدالتواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، د.منى محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د.صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة ود.صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.



وكان إسماعيل قد أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب الوزارية، لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزاري ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء.



وكانت جلسة التصويت قد عقدت بعد مرور 4 ساعات على الموعد الرسمي لها وسط حضور مكثف من النواب اقترب من الأغلبية المطلقة وبذلك سيبلغ للبرلمان رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسي بموافقته على التعديل.



وقد أطاح التعديل الجديد بآخر وزير متبق من عهد حكومة الإخوان الإرهابية وهو د.أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية في حين جاء محمد علي المصيلحي وزيرا من جديد وكان وزيرا للتضامن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية حتى امس الأول.