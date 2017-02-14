اعداد: ناهد إمام - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن

القاهرة احتضنت حفتر والسراج لبحث حل الأزمة الليبية: استضافت القاهرة امس كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في إطار الجهود المصرية لبحث سبل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة وبهدف إحداث توافق بين الأطراف الليبية، وتقريب وجهات النظر، وصولا إلى إيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.

ووفق المصادر، تسعى مصر إلى الجمع بين السراج، وحفتر، على طاولة واحدة بهدف تقريب وجهات النظر. وتبذل القاهرة، من خلال لجنة معنية بالشأن الليبي، يرأسها رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، جهودا حثيثة لحل الأزمة في الجارة الغربية لمصر.

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لجنة «الشباب» في البرلمان توافق على قانون الرياضة لإعادة الجماهير للملاعب: وافقت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في اجتماعهما المشترك، أمس بحضور وزير الشباب والرياضة، على مشروع قانون الرياضة، وذلك بعد أخذ التصويت النهائي عليه تمهيدا لطرحه على البرلمان بالجلسة العامة، وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ان القانون استغرق اكثر من 119 ساعة عمل متواصلة، وانتهى بمجموعة جديدة من الأحكام والنصوص التي تسهم في عودة الرياضة والجماهير مرة أخرى للملاعب.

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السادات يقدم بلاغاً ضد نفسه أمام النائب العام: فاجأ النائب محمد أنور السادات الأوساط البرلمانية امس بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل صادق طالب فيه باتخاذ ما يلزم لسماع أقواله في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معه بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وأيضا تزويره لتوقيعات بعض النواب على اقتراح بقانون وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي وطالب بسرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.

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تأجيل دعوى وقف انتخابات نقابة الصحافيين لجلسة 19 فبراير: أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، الدعوى المقامة من السيد السعيد، التي يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحافيين لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده في النقابة بجدول الصحافيين المشتغلين إلى جلسة 19 فبراير الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.

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تطبيق الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء أول يوليو: قال وزير الكهرباء والطاقة م.محمد شاكر إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، التي راعت محدودي الدخل، وتحميل الأغنياء من أصحاب الاستهلاك الأعلى الجزء الأكبر من الزيادات الجديدة، وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير العدادات الذكية مسبقة الدفع على المشتركين الجدد، بعد إجرائها لمناقصة شملت 6 شركات لإدخال 250 ألف عداد موزعة على المحافظات المختلفة، لقطع الطريق على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

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تحريات أمنية للكشف عن مخترع مكالمة مبارك المزعومة في ذكرى تنحيه: علمت «الأنباء» أن تحريات أمنية سرية تجرى حاليا على نطاق واسع للكشف عن حقيقة لغز نشر مكالمة هاتفية تم نسبها إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحة «آسفين يا ريس» عبر «فيسبوك» يتحدث فيها عن جزيرتي تيران وصنافير وربط المكالمة بالذكرى السادسة لتنحيه عن السلطة في 11 فبراير2011.