القاهرة - خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس نظيره اللبناني ميشال عون الذي يقوم بزيارة الى القاهرة تستغرق يومين هي الأولى منذ انتخابه رئيسا في 31 اكتوبر الماضي وذلك ضمن جوله تشمل ايضا الأردن.

وعقب جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، عقد السيسي وعون مؤتمرا صحافيا اقتصر على القاء كل منهما كلمة حيث دعا عون السيسي إلى إطلاق «مبادرة انقاد عربية»، مضيفا ان «الآمال المعقودة على الدور الذي يمكن لمصر القيام به كبيرة».

وأكد عون ان مصر «يمكنها اطلاق مبادرة انقاذ عربية تقوم على استراتيجية لمحارية الإرهاب والعمل على ايجاد الحلول السياسية للازمات الملحة في الوطن العربي وبالأخص في سورية».كما أعرب عون عن شكر بلاده العميق لدور مصر الريادي ووقوفها الدائم إلى جانبه، ودعمها في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا أن البلدين يفتخران بتنوعهما الديني.

وشدد على أنه لا خلاص من ظاهرة الإرهاب إلا بالتضامن الكامل في مواجهته. كما وجّه عون دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة لبنان.

من جانبه، قال السيسي ان مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق على جميع الأصعدة.

وأضاف: «لقد سعت مصر دوما للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساسا لحل الخلافات، كما كانت مصر من أولى الدول التي رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية، صنعت في لبنان بعيدا عن تدخل القوى الخارجية، وحافظت على «النموذج اللبناني الفريد» في التعايش بين كامل طوائفه ما يجعل لبنان نموذجا رائدا في المنطقة لتسوية الأزمات سياسيا».

وعبر عن ثقته بان ولاية الرئيس عون ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة وستحفظه بعيدا عن أي محاولات لجره والمنطقة إلى ساحة للصراعات المذهبية أو الدينية الغريبة عن منطقتنا، كما اكد ان مصر على استعداد لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومواصلة جهود البناء والتنمية.

الى ذلك، التقى عون امس بابا الاقباط الارثوذكس تواضروس الثاني في مقر الكــاتـدرائيـة المــرقسية بالعباسية كما قام كذلك بزيارة مشيخة الازهر للقاء الامام الاكبر احمد الطيب، وسيختتم زيارته اليوم بالانتقال إلى الجامعة العربية للقاء امينها العام احمد ابوالغيط وإلقاء كلمة خلال اجتماع مع المندوبين الدائمين للدول العربية لدي الجامعة.