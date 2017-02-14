القاهرة - ناهد إمام

فقد الدولار أمس فقط في البنوك العامة والخاصة 35 قرشا ليسجل تراجعا جديدا ويصل سعر العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 28 نوفمبر الماضي مع قرار تعويم الجنيه وسط استمرار وتيرة التراجع التي بدأت منذ 3 أسابيع ماضية، حيث سجل متوسط سعر البيع 17.50 جنيها، كما اختفت التعاملات في السوق الموازية وسط ترقب حذر منها لسلسلة الانخفاضات المتوالية.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي، حيث سجل 57.03 جنيها للشراء و57.27 جنيها للبيع. وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 57.03 جنيها للشراء و58.27 جنيها للبيع.