القاهرة - هالة عمران

أصدر رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل مجلس أمناء المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يضم كلا من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التعاون الدولي، ووزير المالية، والوزير المختص بشؤون الآثار ووزير السياحة، بصفاتهم إلى جانب مجموعة من خبراء الآثار وهم د.علي رضوان أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعميد الكلية الأسبق، ود.علا العجيري أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق الى جانب شخصيات عامة وهم د.إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب النائب أسامة هيكل، ود.مصطفى الفقي، والسفيرة مشيرة خطاب، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ومن خبراء الآثار الأجانب، يضم المجلس: رئيس قسم المصريات بجامعة لندن أو من يمثله، ورئيس قسم الآثار والفنون الإسلامية بجامعة باريس (السوربون) فرنسا أو من يمثله، كما يضم من الشخصيات العالمية من الأجانب، مدير متحف شنغهاى بالصين أو من يمثله، ورئيس مؤسسة جيتي أو من يمثله، ومدير عام منظمة اليونسكو أو من يمثله، وكريم أغاخان رئيس مؤسسة الأغاخان أو من يمثله.