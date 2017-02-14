ويضم التعديل الوزارى 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.
وأسماء الوزراء الجدد، بعد تغيير 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، كالتالى:
د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب
د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة
د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية
د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى
د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط
د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى
د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج
د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة