ويضم التعديل الوزارى 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.

وأسماء الوزراء الجدد، بعد تغيير 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، كالتالى:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى

د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل



أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط



د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة