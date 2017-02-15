القاهرة ـ ناهد إمام ورويترز

واصل الجنيه موجة الصعود أمام الدولار في بنوك مصر لتصل مكاسبه إلى نحو 13% منذ أواخر يناير وسط حالة ركود في النشاط التجاري وهرولة الأفراد لبيع ما بحوزتهم من دولارات للبنوك تحسبا لمزيد من الهبوط فيه حيث ساهم تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ نوفمبر في دعم الجنيه.

وقد تراجع الدولار بشدة في البنوك العامة والخاصة دون الـ 16 جنيها من 19 جنيها قبل 10 أيام ليسجل في المتوسط 16.50 جنيها للشراء و16.60 جنيها للبيع، كما انخفض سعر المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بـ 20 جنيها مسجلا غرام 24 مبلغ 651 جنيها.

هذا وقد بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي 54.62 جنيها للشراء و54.44 جنيها للبيع. الى ذلك، كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك ان صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق قد يتأخر عن الموعد المتوقع في مارس.