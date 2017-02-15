القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن جهود الوزارة خلال الفترة المقبلة لحل مشكلات المصريين بالخارج، وجاءت في مقدمتها الاتفاق مع وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة الشرطية للمصريين بالخارج على تخصيص شباك بمصلحة الأحوال المدنية على غرار الشباك المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين لسرعة إصدار الأوراق الرسمية للمصريين بالخارج لإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر.

وكشفت أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وبحضور عدد من أعضاء البرلمان من ممثلي المصريين بالخارج عن اقتراحها بتخصيص «كارت قنصلي» يتيح مميزات للمصريين بالخارج ويتضمن المعلومات، ويكون المستند الذي يقدمه المواطن بالخارج لدى وصوله أرض الوطن ودراسة كيفية إصداره بالتعاون مع وزارة الخارجية والداخلية والهجرة وبحث إعطاء مميزات وتخفيضات لحامله.

من جهة اخرى، ناقشت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة يون سون جو، المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد نجع حمادي/الاقصر الذي يبلغ طوله 118 كم، ويهدف إلى التقليل من حوادث القطارات عن طريق استخدام تكنولوجيا كورية عالية في هذا المجال.

وبحث الجانبان، تقديم الجانب الكوري منحة بقيمة 6 ملايين دولار، في مجال التعليم الفني، لإنشاء الكلية المصرية- الكورية للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تخريج دفعة جديدة من الشباب ذي المهارة الفنية والحرفية ليكون قادرا على المنافسة في سوق العمل الدولي.

واعرب السفير الكوري، عن شكره لما تقوم به وزارة التعاون الدولي من دور كبير في تسهيل أي عقبات قد تقف في طريق تنفيذ المشروعات، وفي هذا الاطار، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على العلاقات المتميزة مع كوريا الجنوبية وتأمل في المزيد من التعاون في جميع المجالات بين البلدين.