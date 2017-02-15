أسامة أبو السعود

استقبلت القنصل المصري السفيرة هويدا عصام الطالب المصري محمد محب الذي تغيب عن أسرته قبل أيام في قضية شغلت قضيته الرأي العام في الكويت، وقد أسفرت جهود القنصلية وعدد من أعضاء الجالية بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية عن العثور عليه وإعادته لأسرته سالما بعد خلاف نشب معهم عقب حصوله على درجات اقل من معدله المتفوق.

وتوجه محمد محب برفقة والده لتقديم الشكر للسفيرة هويدا عصام على الجهود التي بذلتها القنصلية والجالية والاهتمام بقضية محمد منذ الساعات الأولى لتغيبه.

وبمشاعر إنسانيه جميلة، أعربت السفيرة هويدا في تصريحات لـ «الأنباء» عن سعادتها بعودة محمد وأضافت: «ان شاء الله يكون ما حدث ذكرى جميلة ويعرف أن له اهلا يحبونه ويخافون عليه، وان كل الجالية المصرية في الكويت هم أهله وأسرته وان الجميع كان يشعر بالقلق عليه».

وتوجهت بالشكر للسلطات الكويتية التي تحركت فور ابلاغها في البحث عن محمد، مؤكدة أن جميع أبناء الجالية في الكويت يشعرون بالأمن والأمان لهذا التعاون المستمر.