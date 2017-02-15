أعلن الجيش المصري تحرير 13 مصريا خطفتهم جماعة مسلحة في منطقة أجدابيا في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الجيش الليبي الذي نفذ عملية التحرير على الأرض وقد نشر الجيش المصري صورا للمختطفين وبينهم طفل لدى وصولهم الى معبر السلوم الحدودي في مصر.

من جهه أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 7 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم.

من جانبها، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة حيث تم ضبط 7 من أعضاء التشكيل وهم من العاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية، كما تم ضبط 23 خاتما مصطنعة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدني والنيابات والمحاكم الابتدائية.

من جهة اخرى، أطلقت البحرين حملة للترويج سياحيا لمصر بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ووزير السياحة بالمملكة زايد بن راشد الزياني بالتعاون مع الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين برئاسة الخبير السياحي محمد غريب، وعلى ضوء هذه الخطوة سيقوم وفد من خبراء السياحة بمملكة البحرين بزيارة مصر غدا الخميس، لوضع آلية لتنشيط السياحة العربية في ضوء الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين لرفع معدلات السياحة العربية البينية والوافدة إلى مصر، حيث صرح د.عبدالرحيم ريحان المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للمرشدين السياحيين بأن الوفد يضم 17 خبيرا برئاسة ميرزا النشيط نائب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين.