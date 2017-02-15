القاهرة - خديجة حمودة

في اطار اهتمام مصر بقطاع الطاقة الذي يمثل دعامة هامة للاقتصاد الوطني، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2017)، والذي يعقد بالقاهرة من 14 إلى 17 فبراير الجاري، تحت شعار «فرص واعدة للبترول والغاز في مصر»، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وذلك دعما لجهود الترويج للمشروعات البترولية الجديدة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى، فضلا عن إبراز الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز في مصر على اختلاف أنشطتها.

وقام السيسي بتفقد الأجنحة التي أقامتها الدول والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المؤتمر، حيث اطلع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة البترول والغاز، وأجرى حوارات مع رؤساء وممثلي الشركات العارضة تناولت سبل تعزيز أنشطتهم في مصر وزيادة المساهمة في تنمية قطاع البترول والغاز.

واكد السيسي أن المؤتمر يعد تفعيلا لرؤية مصر الاستراتيجية في قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية المصرية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

الى ذلك، استقبل السيسي كلا من كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية، حيث لفت إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ومعامل التكرير، فضلا عن مواصلة جهود تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحديث الهيكل التنظيمي وتطوير مستويات أداء العاملين بقطاع البترول، ومؤكدا تطلعه لزيادة استثمارات الشركتين في مصر وتوصلهما لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.