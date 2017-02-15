أكد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية امس ان اسرائيل سحبت مؤقتا سفيرها في مصر بسبب مخاوف أمنية.



وقال الجهاز انه «لأسباب امنية فقد تم تقييد عودة موظفي السفارة التابعين لوزارة الخارجية الى القاهرة».

ولم يذكر البيان متى تم سحب السفير ديڤيد غوفرين، الا ان صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قالت ان ذلك جرى في نهاية 2016.



واضافت الصحيفة انه من المقرر ان يعود غوفرين الى القاهرة عند تحسن الاوضاع الامنية.



مصر ترد على سحب سفير إسرائيل: لا نعلم عنه شيئا من جانبها نفت الخارجية المصرية وجود أي معلومات لديها حول سحب إسرائيل سفيرها من القاهرة.



وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ«العربية.نت» إن الوزارة ليس لديها أي معلومات أو تفاصيل حول السفير الإسرائيلي وهل سيعود للقاهرة أم لا؟.