القاهرة - هالة عمران

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيان نفى فيها ما تردد من أنباء تفيد ببيع الحكومة شركة الحديد والصلب بسبب ارتفاع خسائرها، حيث أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه تم البدء في إصلاح الهيكل المالي لشركة الحديد والصلب مع زيادة رأس المال لتطويرها.

وأوضح المركز أنه من حق حملة الأسهم الاكتتاب في زيادة رأسمالها، علما بأن شركة الحديد والصلب المصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة تصل إلى 89% من أسهمها، وأن زيادة رأسمال الشركة يؤدي إلى تدفقات نقدية جديدة لها، بالإضافة إلى استخدام الأرصدة الدائنة الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في إصلاح الهيكل التمويلي لشركة الحديد والصلب.

وأوضحت الوزارة، أنه في 31 مايو المقبل سيتم تشغيل الفرن الثالث لشركة الحديد والصلب بحلوان بعد إعادة تأهيله، وقد تم تحقيق أرباح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تقدر بمبلغ 178 ‏مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2016 وحتى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ صافى ‏خسائر‎ ‎قدره‎ 474 ‎مليون‎ ‎جنيه‎ ‎عن‎ ‎الفترة‎ ‎المقارنة‎ ‎من عام 2015، أي بتحسن يصل إلى ‏‏652 مليون جنيه، تجدر الإشارة إلى أن هذا الربح لا يتضمن‎ ‎تأثير أرباح فروق العملة ‏البالغة في شركة مصر للألمنيوم حوالي 655 مليون جنيه، وفي حالة إضافتها‎ ‎فإن ‏صافي‎ ‎الربح يصل‎ ‎إلى‎ 833 ‎مليون‎ ‎جنيه‎.‎‏

وفي ذات البيان نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ الحي الحكومي.

وأشارت الوزارة في البيان أنه تم الاعتماد في تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على شركات المقاولات المصرية، بعدما قدمت شركة (CSCEC) الصينية أسعار أعلى من أسعار شركات المقاولات المصرية، وهو ما رجح كفة الشركات المصرية.

وأوضحت الوزارة أنها تسابق الزمن حاليا للانتهاء من الحي السكني الأول والعمارات ‏وبدء تشطيبها، كما يتم العمل في المرافق والبنية الأساسية بسرعة وكفاءة عالية.

من جهتها أكدت وزارة المالية على أنه لا صحة لالتهام الفئران ملفات ضريبية تقدر المطالبات فيها بأكثر من مليار ‏جنيه.

وأكدت الوزارة في ذات البيان على أن مصلحة الضرائب تعتمد على التكنولوجيا، وليس الأسلوب التقليدي لحفظ ملفات المواطنين، وتم تحصيل 181 مليار جنيه بنهاية ‏يناير 2017، وهو ما يعادل 112% من الربط المستهدف خلال الفترة من أول يوليو ‏‏2016 وحتى 21 يناير 2017.‏

من جهته نفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية في ذات البيان تعرض مصر لسيول خلال الفترة المقبلة، ويؤكد أن الجو في الفترة المقبلة سيكون غائم وغير مشمس على السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث ستنخفض درجة حرارة الجو أمس الثلاثاء بمعدل درجة أو درجتين.

بدورها نفت وزارة الطيران المدني إلغاء شركة مصر للطيران (7) رحلات جوية لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا، وتؤكد أن الأمر يخص رحلات بعض شركات الطيران الخاصة ولا علاقة له على الإطلاق بشركة مصر للطيران.