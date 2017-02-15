القاهرة ـ هالة عمران

شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل أمس مراسم توقيع اتفاق بين م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكلاوديو ديسكالزي رئيس شركة «إينى» الإيطالية وبوب دادلي رئيس شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية.

وبموجب الاتفاق تدخل شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية في مشروع تنمية حقل «ظهر» للغاز بمنطقة شروق البحرية، من خلال شراء 10% من حصة شركة «إيني» الإيطالية في هذا الامتياز.

وتعكس مشاركة الشركة البريطانية في هذا المشروع نجاح مصر في جذب الاستثمارات العالمية بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، لاسيما باعتباره أحد أكبر الاكتشافات التي تحققت في منطقة البحر المتوسط في مجال الغاز الطبيعي، حيث يبلغ إجمالي استثماراته على مدار عمل المشروع نحو 16 مليار دولار، كما يدفع هذا الاتفاق قدما نحو استكمال تنمية حقل ظهر للغاز وفق البرنامج الزمني المضغوط المتفق عليه، حيث من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من الحقل بنهاية عام 2017 بحوالي 1000 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن تصل إلى 2700 مليون قدم مكعبة يوميا في العام 2019.