القاهرة - ناهد إمام

في إطار السعي لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول منطقة صديقة للمرأة، عقد رئيس المنطقة د.احمد درويش لقاء مع رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي في إطار بحث ايضا سبل التعاون بين المنطقة والمجلس، وسعي المجلس ضمن خطته للترويج للمنطقة في اجتماعاته وندواته.

وتناول اللقاء خطة المنطقة الاقتصادية للتنمية البشرية والاقتصادية في مشروعات المنطقة، واهتمام المنطقة بهذا الجزء فيما يخص دور المرأة بما ينعكس إيجابا على دور المرأة عموما في المجتمع وذلك من خلال خلق فرص عمل للإناث وتأهيل الكوادر منهن، وتقديم الدعم المادي والمعنوي بما يساعدهن على أداء الدور المنوط بهن داخل المجتمع وأداء واجباتهن وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

وقام امين عام المنطقة د.ناصر فؤاد بمصاحبة د.مايا مرسي والوفد المصاحب لها خلال الجولة الميدانية التي قامت بها بمنطقة العين السخنة والتي شملت المطور الصناعي «تيدا» ومصنع «جوشي» للفيبر جلاس حيث شاهدوا التنمية الصينية في المنطقة والتي تمتد على مساحة أكثر من 7 كيلومترات مربعة.

وخلال اللقاء قام بشرح تفصيلي للمناطق التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 461 كم2 مقسمة على أربعة مواقع في العين السخنة، شرق بورسعيد، شرق الإسماعيلية، القنطرة غرب، بالإضافة إلى 6 موانئ، السخنة، الأدبية، شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، الطور والعريش.