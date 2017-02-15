القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تكرارا لسيناريو تصريحات القاضي السابق المستشار زكريا عبدالعزيز بوصفه لمجلس النواب بـ «المنبطح» ابان فترة رئاسة د.فتحي سرور للبرلمان، اطاحت نفس العبارة بأحلام نائب كشف العذرية الهامي عجينه التي اطلقها على البرلمان إمكانية البقاء في موقعه بعد أن أصدرت لجنة القيم توصية عاجلة الى البرلمان بإسقاط عضويته لاهانته للبرلمان اضافة الى اهانته للمرأة المصرية في تصريحات سابقة له مطالبا بالكشف عن العذرية للطالبات قبل التحاقهم بالجامعة.

واكد أمين سر اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها إيهاب الطماوي ثبوت واقعة إهانة مجلس النواب وتشكل إخلالا بواجبات العضوية وثبوت الواقعة الثانية والتي تمثل مخالفة واضحة وأوصت اللجنة بحرمانه من المشاركة في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد في الواقعة الأولى وبإسقاط العضوية في الواقعة الثانية.

من جانبه وصف عجينة ما صدر من لجنة القيم بالتعسف واضاف أن معظم النواب استقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام.

واكد ان قيمة المجلس محفوظة لكن البرلمان لا يحاسب الحكومة بالشكل الذي يرضي الشعب والناخب.