القاهرة - مجدي عبدالرحمن

نفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بصورة قاطعة ما تردد عن ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية، مؤكدة ان البورصة المصرية من أفضل أماكن الاستثمار، وان أموال الصناديق التي تم استثمارها في البورصة أقل من نصف% كما نفت ما تردد حول المضاربة بأموال التأمينات في البورصة المصرية.

واكدت الوزيرة تحسين المعاشات لـ 3 ملايين مستفيد بواقع 17 مليار جنيه كزيادة تراكمية وأن هناك معاشات منخفضة وتسعى الوزارة لزيادتها.

وكشفت والي ارتفاع قيمة المعاشات من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، مشيرة إلى أن 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش وبلغ إجمالي المعاشات 682 مليارا و566 مليون جنيه، منها الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 مليارا و147 مليون جنيه بما يمثل 47.5% من إجمالي المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.

واكدت انحياز الوزارة للفقراء في صعيد مصر لأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تبدأ بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50%، كما اكدت ان الوزارة توقف الدعم النقدي عن أي شخص لديه سيارة.