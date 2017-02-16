القاهرة - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن - ناهد إمام

فيما، أكدت مصادر مطلعة أن الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب الأول سيحلفون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، خرج رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل عن صمته للمرة الأولى في ملف التعديل الوزاري المتعثر منذ أسابيع ليكشف تفاصيل رحلة المعاناة حتى صدور التعديل باتفاق مع رئيس البرلمان د.علي عبد العال، مبينا انه التقى ما يقرب من 50 شخصية أثناء الإعداد للتعديل الوزاري حيث اعتذر 16 شخصية مع تنوع وتعدد أسباب الاعتذارات فيما تم التوافق على الوزراء الجدد من خلال 35 شخصية تم اللقاء بها.

وكان مجلس النواب، وافق على قائمة الوزراء الجدد في حكومة إسماعيل، التي شملت 8 حقائب وزارية ودمج حقيبة الاستثمار مع التعاون الدولي، إضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

وأكد إسماعيل أمام النواب في جلسة التصويت مساء امس الأول ان البعض اعتذر لتقديره لحجم الجهد المطلوب وحجم المسؤولية الملقاة عليه، ورأى أنه لا يمكنه أن يؤدي هذا العمل، والبعض الآخر كانت له تجربة سابقة في العمل العام، وهذه التجربة لم تكن ناجحة ليس من منطلق أدائه، ولكن بسب ما تعرض له من انتقادات شديدة أثناء هذه الفترة العصيبة من وجهة نظره، والسبب الثالث ارتباط بعض المرشحين بالتزامات عائلية خاصة منها خصوصيات معينة من تعليم أو التزامات خاصة بالأبناء، وكان يرى أن هناك صعوبة في أن يستمر في تقديم وتوفير هذه الالتزامات لأسرته في ظل الموقف الحالي وتولي المنصب في حين فضلت مجموعة اخرى الاستمرار في موقعها الحالي، لاسيما ان المستقبل أفضل له في ذلك.

وعن دمج «الاستثمار» مع «التعاون الدولي» أكد أن د.سحر نصر لها خبرة في الاستثمار وان قرار الدمج جاء للاستفادة من خبراتها المشتركة.

وكشف اسماعيل ان أول اجتماع لحكومته بتشكيلها الجديد سيكون الأسبوع القادم بعد أداء اليمين الدستورية، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعات فردية مع الوزراء الجدد كل وزير على حدة لتحديد نقاط عمل كل وزير، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.