القاهرة- ناهد امام ووكالات

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن التفكير في سيناء بديلا عن الأراضي الفلسطينية هو «تفكير سخيف»، وأضاف قائلا: «سيناء أرض مصرية ولا نسعى لإقامة دولة فلسطين فيها ونرفض التقارير عن هذا الشأن».

من جهه اخرى، رفع وزير المالية عمرو الجارحي توقعات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25% من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8%.

وتوقعت وزارة المالية في يوليو وصول نسبة العجز في موازنة 2016-2017 التي تنتهي في أول يوليو المقبل إلى 9.8%.

وحول تطورات سوق النقد فقد واصل الدولار تراجعه في البنوك العامة والخاصة فاقدا جنيهين خلال أسبوع واحد وهو أعلى تراجع للعملة منذ حوالي شهر مسجلا 16.40 جنيها كمتوسط سعر البيع مع اختفاء التعاملات داخل السوق الموازية، كما تراجع سجل سعر الدينار الكويتي الى 54.05 جنيها للشراء، و54.20 جنيها للبيع، وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار 54.05 جنيها للشراء و54.20 جنيها للبيع.

وبموازه ذلك، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2016 ليبلغ 12.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.6%خلال الربع الثالث من العام ذاته.

وأوضح الإحصاء أن حجم قوة العمل ارتفعت لتبلغ 29.070 مليون فرد بزيادة 250 ألف فرد بنسبة زيادة 0.9% عن الربع السابق عليه، وبزيادة 730 ألف فرد بنسبة زيادة 2.6% عن الربع المماثل من عام 2015.

هذا وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن هناك خططا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز المحلية بحلول 2018 مع توقعات ببدء تصدير الغاز بحلول 2020، وذكر أن 2018 سيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز لسوقها المحلية.

الى ذلك، تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار حيث قرر الحزب استدعاء م.نجيب ساويرس مؤسس الحزب للمثول أمام لجنة الانضباط الحزبي، للتحقيق معه فيما وصفه الحزب بتصريحات مسيئة وتحريض على قياداته.

وأكد الحزب في بيان له، أن قائمة الاتهامات الموجهة لساويرس تشمل الدعوة لمؤتمر سياسي حاشد على غير أساس من القانون، ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل الحزب باسم مجلس الأمناء الذي صوت المؤتمر العام بإلغائه في ديسمبر الماضي كما ستوجه اللجنة له اتهاما بالخروج عن لائحة الحزب وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقيادات الحزب وقواعده.