القاهرة - مجدي عبدالرحمن

انتهت الإدارة العامة للامتحانات من إعداد أرقام جلوس 80 الف طالب وطالبة من أبناء المصريين في الخارج المنتشرين في 108 دول حول العالم لتأدية الامتحانات في منتصف أبريل بجميع المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي على ان يتم إرسال أرقام الجلوس من خلال وزارة الخارجية لجميع السفارات التي يؤدى فيها أبناء الجالية المصرية الامتحانات.

هذا وسوف يتم إرسال الأسئلة في مظروف مغلق قبل الامتحانات مباشرة على ان يتم استقبال أوراق الإجابة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة لتصحيحها وإعلان النتيجة من القاهرة.

وقال مسؤول بالإدارة العامة للامتحانات أن أرقام الجلوس ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة «أبناؤنا في الخارج» اعتبارا من بداية مارس المقبل كل حسب سفارته وفي الصف الدراسي الذي يدرس به، وموضحا أن الأسئلة لم يتم طبعها كما لم يتم تشكيل لجانها حتى الآن وأيضا لم يتم اختيار رؤساء البعثات التي ستشرف على الامتحانات.

وأوضح أن جميع بيانات الطلاب تصل من خلال السفارات التي تقوم بتجميعها لإصدار رقم الجلوس بناء عليه وإرسال أوراق الأسئلة والأجوبة بعد مراجعتها وتصنيفها حسب المرحلة التعليمية والدولة التي سيؤدى الامتحان فيها.

الى ذلك، وجه جهاز الأمن الوطني ضربة جديدة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في محافظة الجيزة وضبطت 6 عناصر من اللجان النوعية خلال عقد اجتماع تنظيمى لإعداد مخطط يهدف الى التغلغل داخل النقابات العمالية لاثارة القطاع العمالي وتحريضه على ارتكاب العصيان المدني ووقف العمل لإشاعة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مختلف القطاعات الجماهيرية.

وكانت العناصر الارهابية قد عقدت اجتماعا تنظيميا في احد العقارات تحت الانشاء بكفر طهرمس بالهرم يملكه الاخواني عبدالجواد عبدالغني فرحات المتولي مقرا لعقد الاجتماع.

وتكشف ان المضبوطين من كوادر التنظيم الارهابي في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ومن ابرزهم القيادي محمد محمد عزت بدوي المحكوم عليه غيابيا في ثلاث قضايا.