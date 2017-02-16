العين السخنة ـ ناهد إمام

اعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس د.أحمد درويش، عن بدء تقديم الخدمات البحرية بموانئ الهيئة، انطلاقا من ميناء السخنة منتصف 2017 ثم الانتقال إلى باقي موانئ الهيئة الأخرى طبقا لحجم الطلب المتوقع.

وقال درويش خلال اول مؤتمر حول بدء تقديم موانئ الهيئة للخدمات البحرية وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة تحت شعار«عهد جديد للخدمات البحرية في مصر» ان هناك مجهودات تبذلها الهيئة في سبيل تحقيق قيمة مضافة من خلال تطوير نظام العمل بالمنطقة واستحداث خدمات جديدة تسهم في نهضة المنطقة وتجعلها من المناطق المهمة في العالم، وأكد دعم هيئة قناة السويس لمشروعات المنطقة.

من جانبه، اعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ان هناك 5 عروض دولية مقدمة لإقامة مشروع خدمات تموين السفن ضمن الخدمات البحرية من كل من الكويت والسعودية والامارات وهولندا وروسيا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار افضل العروض بالنسبة لمصر والطرق القانونية المطلوبة.

بدوره، قال نائب رئيس الهيئة د.عبدالقادر درويش، ان هناك جدوى من نشاط الخدمات البحرية بموانئ المنطقة، حيث قامت الهيئة بتفعيل ذلك معتمدة على الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يضيف إليها ميزة نسبية يؤهلها لأن تنافس وبقوة الموانئ العالمية التي تقدم هذه الخدمات.

وأعلن عبدالقادر عن دراسة العروض المقدمة وتحديد المشتغلين الحائزين رخص التشغيل، مشيرا إلى بدء التشغيل الفعلي لهذه الخدمات منتصف العام الحالي.

وتوقع نجاح المشروع في الآونة القريبة ما سيزيد من فرص زيادة عدد الأنشطة البحرية في هذا المجال لتشمل كل أنواعها.

وأشار إلى أسلوب استخراج التراخيص الخاصة بالأنشطة التي ستتم بالميناء وتشمل تموين السفن بالوقود والامداد بالزيوت والتخلص من المخلفات الزيتية والملفات المائية الملوثة بالزيت.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة الدولية لتكوين السفن، روبن ميتش، عن وجود فرص واعدة في السوق المصري لتموين السفن، واشار إلى أن منطقة قناة السويس وما تتضمنه من موانئ تستطيع أن تكون ضمن المراكز العالمية.