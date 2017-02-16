من المفاجآت ذات العيار الثقيل في التعديل الوزاري الجديد دمج وزارتي التعاون الدولي مع الاستثمار وإسناد هذه المهمة الى د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والتي أصبح لديها مهام جديدة إضافية تتمثل في حقائب وملفات وزارة الاستثمار المختلفة التي تعد «إرثا ثقيلا» والتي يمكن رصدها في 6 ملفات رئيسية هي:

1- ملف حل مشاكل المستثمرين الخاصة بالأراضي وأهمية تحديد جهة واحدة للولاية على الأراضي الصناعية وضم خريطة الأراضي في مصر.

2 - تفعيل منظومة الشباك الواحد وتخصيص وترخيص المشروعات.

3- العمل على حصر مشاكل المستثمرين وحل المنازعات مع المستثمرين، لاسيما العرب والأجانب.

4- التوجه نحو توفير كل وسائل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تطوير منظومة الترويج داخليا وخارجيا ودراسة تشكيل المركز القومي للترويج وفق ما نص عليه قانون الاستثمار وتنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات.

5- دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

6- اتخاذ الآليات اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال زيادة الاستثمار وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية.