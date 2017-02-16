أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد د.خالد عبد الغفار أنه سيكشف عن خطة عمله في الوزارة فور أدائه اليمين الدستورية، مشددا على ضرورة العمل الجاد والناجح بكل القطاعات. وقال إنه سيتم وضع خطة عمل متكاملة لإدارة ملفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما أعلن إغلاق عيادته الخاصة فورا.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د.أشرف الشيحي إنه مستعد لتقديم أي مشورة في أي مجال من مجالات الوزارة، مضيفا: «كلنا جنود في خدمة مصر»، مؤكدا أنه فتح العديد من الملفات التي تحتاج إلى استكمال.

وتابع: كنا متفقين على إنهاء قانون التعليم العالي الجديد يوم 3 مارس المقبل، مؤكدا أن العطاء مستمر وأنه مستعد لتقديم أي مشورة في أي مجال، وأنه سيعود لعمله الطبيعي كأستاذ في كلية الهندسة جامعة الزقازيق.