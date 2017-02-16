قالت مصادر حكومية تعليقا على ما أثير حول وزير الزراعة الجديد د.عبدالمنعم البنا، من اتهامه في قضايا سابقة، إن أى وزير جديد تتم الموافقة عليه من قبل عدد من الجهات المعنية والمختصة، وكافة هذه الجهات وافقت على الوزير الجديد، لافتا إلى أن القضايا التي يتم الحديث عنها قضايا حفظتها النيابة، موضحة أن الوزراء الجدد سيظلون تحت الملاحظة والتقييم المستمر، وأن هناك متابعات دورية ومستمرة لهم ولكافة الوزراء بالحكومة، ومضيفة أن أي مرشح لو كان عليه شائبة لن تتوافق عليه كافة الجهات المعنية بالفحص والرقابة على المرشحين.