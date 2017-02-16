وصف وزير النقل الجديد م.هشام عرفات ملف السكة الحديد بالحساس والمليء بالتحديات الكبيرة والمشاكل،

وقال إن الأولوية ستكون لتحقيق التكامل بين النقل، أضف إلى ذلك صيانة الطرق القائمة واستكمال الخطة العاجلة لصيانة الكباري القديمة التي أعلنت الوزارة في أكثر من مناسبة انها تحتاج للصيانة حتى لا تهدد سلامة المواطنين، حيث تشمل الخطة صيانة عدد من الطرق على رأسها دائري القاهرة الكبرى والسويس- العين السخنة وطابا- نويبع والطريق الدولي الساحلي والقاهرة- الإسكندرية،

وكذلك إيقاف خسائر مرفق المترو التي تعدت الـ 500 مليون جنيه بسبب الخسائر الشهرية المقدرة بـ 30 مليونا، وكذلك استكمال مشروعات المترو الجاري تنفيذها بالمرحلتين الثالثة والرابعة للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع وأيضا إحياء المشروعات المتعطلة في الموانئ البحرية التابعة للوزارة خاصة في ميناءي الإسكندرية ودمياط.