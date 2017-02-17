أدت م.نادية عبده اليمين الدستورية محافظا للبحيرة، كأول سيدة في مصر تتولى منصب المحافظ، وتخرجت نادية عبده في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية، ولها من الأبناء اثنان أشرف وأيمن، وهما من خريجي كلية الهندسة.

وشغلت نادية عبده، منصب رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لمدة 10 أعوام، وهي عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياه acwua وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

كما كانت نادية عبده مقررة للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية وعضو نوادي سيدات الأنرهويل بالإسكندرية، تم تعيينها نائب لمحافظ للبحيرة في 2013 وتولت الإشراف على المشروعات القومية بالمحافظة خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي لما لها من خبرة في هذا المجال.

واجهت م.نادية عبده الكثير من المعارك السياسية، ولذلك لقبت بالمرأة الحديدية، وتم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمي إنساني، تقديرا لجهودها في مجال العمل ومجال المياه، كما تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة.

ويأتي اختيارها لشغل منصب محافظ البحيرة، لتكون أول امرأة تتولى المنصب بالمحافظة بعد نجاحها مع د.محمد سلطان محافظ البحيرة السابق في خفض معدلات الإصابة بفيروس «سي» وارتفاع نسب الشفاء بالمحافظة وزيادة محطات مياه الشرب ومواجهة السيول.