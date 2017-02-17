هالة عمران

قالت وزارة المالية أمس الأول إنه تم تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيها في السابق، مضيفة في بيان نشرته وكالة رويترز للأنباء أن القرار سيسري اعتبارا من امس الخميس حتى نهاية فبراير.



وذكر البيان الذي أصدرته الوزارة مساء أمس الاول، أنه «سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية»، والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.



وأشار وزير المالية عمرو الجارحي في تصريح صحافي، الى إنهم بصدد تخفيض سعر الدولار الجمركي خلال يومين ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.