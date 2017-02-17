القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين العاملين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، عن تنظيم دورات لأبناء المصريين بالخارج لنشر القيم والتماسك المجتمعي وأشارت خلال اجتماع تشاوري حول مبادرة «تعزيز القيم والأخلاق» بمقر مشيخة الأزهر، بحضور البابا تواضروس الثاني وعدد من القيادات الكنسية وعلماء الأزهر الشريف، إلى أن المؤسسات الدينية لها دور رائد في تعزيز هذه القيم والمفاهيم.



وذكرت الوزيرة أن مواجهة الانحدار الأخلاقي أصبحت ضرورة وليست رفاهية بعد أن وصلت الأخلاق لمستويات غير مسبوقة في الحوار بدءا من الأفراد مرورا ببعض المؤسسات والشخصيات العامة.

وقالت «مكرم» في كلمتها إن مشاركتها تأتي في إطار تقديرها الدائم لدور المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والكنيسة، ووجهت الشكر لشيخ الازهر الذي يقود توجها بناء لوضع رؤية واضحة لاستعادة القيم السامية التي تنطلق من تعاليم الأديان السماوية، في ظل تأثرها بالثقافات الوافدة، فضلا عن دعم التماسك المجتمعي ودعم الهوية الوطنية ونشر ثقافة المواطنة.