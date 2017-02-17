القاهره ـ هناء السيد

استقبل مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية، السفير جورج شتيلفرد، سفير دولة النمسا بالقاهرة، وأولريكه نويان، نائب السفير ومدير المركز الثقافي النمساوي، بهدف التعرف على أنشطة المرصد والدور الذي يقوم به في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى بحث سبل أوجه التعاون المستقبلية مع المرصد.

وفي بداية الزيارة، استعرض د.محمد عبد الفضيل، منسق عام مرصد الأزهر، الجهود التي يقوم بها المرصد في تفكيك الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، موضحا أن مرصد الأزهر يقوم برصد ومتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية وما تبثه عبر وسائل التواصل والرد عليها بثماني لغات، إضافة إلى نشاطات المرصد في مكافحة الإسلاموفوبيا ومساعدة الجاليات المسلمة في الخارج على الاندماج في المجتمعات الغربية مع الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية.

من جانبه، أعرب السفير النمساوي عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر ثقافة الوسطية والتسامح والسلام، مشيدا بجهود مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف.



وأضاف شيلفرد أن مواجهة الإرهاب ونشر صورة الإسلام الحقيقية أصبحت من أهم الواجبات ليس فقط في العالم الإسلامي، ولكن أيضا بالأحرى في أوروبا، مؤكدا أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الأهم في العالم الإسلامي المنوط بها القيام بهذا الواجب من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية.