القاهرة ـ خديجة حمودة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجدد، وذلك عقب أدائهم حلف اليمين الدستورية، وحضر الاجتماع م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.



وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم.



وأكد الرئيس، على ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.



وأشار الرئيس إلى أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود الدؤوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين.



وشدد الرئيس، على أهمية الاستمرار في وتيرة العمل والإنجاز السريعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة.



وأكد الرئيس أيضا على أهمية النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو التعليم الأساسي والفني، مؤكدا على أن الارتقاء بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة تعد أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية ترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة في الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات.



ووجه الرئيس خلال الاجتماع أيضا بمواصلة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.



وأكد الرئيس، على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفقا للخطط الزمنية المحددة، بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الزراعة في مصر وتطوير شبكة الطرق القومية وتحديث منظومة النقل بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين.



وأكد الرئيس على أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بينهما كسلطتين تنفيذية وتشريعية، ويمكنهما من الاضطلاع بمهامهما وفقا للصلاحيات المحددة بالدستور.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر داخل كل محافظة ومع مختلف أجهزة الدولة سعيا للإسراع في التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه المحافظات وأهاليها، مؤكدا على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والتعرف منهم مباشرة على شواغلهم ومتطلباتهم، مؤكدا على أن النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات يعد هدفا محوريا تسعى الدولة إلى تحقيقه وشرطا رئيسيا للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

أسماء الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجدد

الوزراء الجدد هم:

د.سحر أحمد محمد عبدالمنعم نصر، وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي.

د.علي السيد علي المصيلحي، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وزيرا لشؤون مجلس النواب.

د.محمد هشام زين العابدين الشريف، وزيرا للتنمية المحلية.

د.طارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

د.عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا، وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضي.

د.خالد عاطف عبدالغفار محمد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

د.هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

د.هشام عرفات مهدي أحمد، وزيرا للنقل.

المحافظون الجدد هم:

محمود عبدالرحمن عشماوي عفيفي، محافظا للقليوبية.

د.محمد علي أحمد علي سلطان، محافظا للإسكندرية.

نادية أحمد عبده صالح، محافظة للبحيرة.

محمد سالمان موسى الزملوط، محافظا للوادي الجديد.

د.أحمد أحمد علي الشعراوي، محافظا للدقهلية.

نواب الوزراء الجدد هم:

د.محمد عبدالتواب حسن السيد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي.

د.منى محرز علي حسانين، نائبة لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

د.صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة.

د.صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، نائبا لوزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.