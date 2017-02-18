القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

في خطوة تهدف الى عودة السياحة المصرية إلى مسارها السليم، ذكرت السفارة الأميركية أن المئات من رواد الأعمال المصريين اجتمعوا في سوهاج للمشاركة في مؤتمر استضافته مؤسسة ماركيد والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التجارة والصناعة، حيث ساعد هذا الحدث من خلال عقد ورش عمل وجلسات نقاشية وعرض قصص النجاح من المجتمع المحلي، في زيادة الوعي بريادة الأعمال وبناء قدرات شباب سوهاج على أن يصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وأضافت السفارة الأميركية ان هذه «الحملة الترويجية» التي تم تنفيذها في سوهاج تعد ثاني حملة ترويجية من إجمالي 3 حملات تنفذ في صعيد مصر لربط رواد الأعمال مع المستثمرين والخبراء في مجال ريادة الأعمال وتستهدف هذا الحملة الترويجية الشباب من المجتمع المحلي في أسيوط وسوهاج وأسوان، للتعرف على خدمات تنمية الأعمال التجارية ومعلومات السوق والفرص المتاحة في مجتمع ريادة الأعمال في مصر.

زوج ملكة الدنمارك بالقاهرة

بموازاة ذلك، وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك، في زيارة تستغرق عدة أيام قادما على الخطوط الفرنسية من باريس، وذلك في إطار جولة يقوم بها لزيارة العديد من الأماكن السياحية.

انفجار مدرعة بسيناء

وعودة إلى الأعمال الإرهابية، فقد قالت مصادر عسكرية ان ٥ مجندين استشهدوا فيما أصيب ٢ آخرين اثر انفجار مدرعة بوسط سيناء، حيث تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري. مضيفة ان عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مدرعات الشرطة أثناء سيرها على الطريق الدولي «العريش - الحسنة» بجوار مصنع أسمنت سيناء.

إنشاء أكبر مجمع خدمي

من جهة أخرى، كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون قطاع الإنسان اللواء صلاح الدين فؤاد ان الوزارة ستبدأ في إنشاء المجمع الخدمي ليقدم خدماته بصورة حضارية، كما سيتم تشغيله فترة مسائية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وأيضا حتى يتمكن العاملين في الجهات المختلفة من التوجه اليه عقب انتهاء عملهم واستخراج أوراقهم في الفترة المسائية، وموضحا انه سيتم العمل من خلال المجمع على نظام «الشباك الواحد» بحيث ينهى المواطن أوراقه من «شباك واحد» دون أن يمر على عدة نوافذ وموظفين لراحته وكسب مزيد من الوقت على أن يضم المجمع العديد من الإدارات التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين في مقدمتها الجوازات والهجرة وتصاريح العمل والمرور والأحوال المدنية والأدلة الجنائية.

رفض نيابي للتدخل السويسري

إلى ذلك، تعهدت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية إعلان نتيجة فحص اللجنة لملف أزمة شراء سيارات لرئيس البرلمان د.علي عبدالعال بمبلغ 18 مليون جنيه أمام البرلمان والرأي العام من خلال بيان رسمي حسبما قال لـ «الأنباء» أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي. من ناحية أخرى، أعلنت الغالبية الكاسحة من أعضاء البرلمان رفضهم لتدخل السفير السويسري في القاهرة في أزمة النائب محمد أنور السادات الذي سيتم التصويت على إسقاط عضويته في الجلسات القادمة بهدف العفو عنه وعدم توقيع أي عقوبات عليه نظرا لخدماته بعد ان تسربت أنباء تفيد بلقاء جمع السفير السويسري في مقر البرلمان مع هيئة مكتب البرلمان لمناقشة هذا الموضوع.