القاهرة - خديجة حمودة

التقى وزير الخارجية سامح شكري وفدا من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط الذي ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية، حيث قدم شرحا لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في هذا المجال كما تناول اللقاء كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، قام الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، بزيارة المصابين جراء العمليات الإرهابية في سيناء، من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم، ويخضعون للعلاج حاليا بمستشفيات القوات المسلحة، حيث أكد ان ما يجري من عمليات إرهابية خسيسة، لن تثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم والذود عن وطنهم، مبديا تقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل مصر.

بموازاة ذلك، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي، واستهدف مسجدا في ولاية السند بجنوب باكستان، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا وإصابة 200 آخرين.