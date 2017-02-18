القاهرة - هالة عمران

شدد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، على وزير التموين الجديد د.علي المصيلحي بالتوسع في تطبيق برنامج «تكافل وكرامة» لتحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل على ان تتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1.7 مليون أسرة، بتكلفة 2 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وإن هناك تكليفات بأهمية تطوير منظومة التموين ومراجعتها، كما أن الرئيس كلف أيضا بأهمية تطوير منظومة الزراعة بحيث تتم تغطية احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة طرح أفكار جديدة تساعد على وضع حلول جديدة لمشكلات الاقتصاد.

الى ذلك، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما ترد من أنباء تفيد ببيع الحكومة شركة الحديد والصلب بسبب ارتفاع خسائرها، حيث أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه تم البدء في إصلاح الهيكل المالي لشركة الحديد والصلب مع زيادة رأس المال لتطويرها، كما نفى المركز وعلى لسان وزارة المالية ما تردد حول التهــام الفئران ملفات ضريبية تقدر المطالبات فيها بأكثر من مليار ‏جنيه.