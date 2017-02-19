أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وفاة الشيخ عمر عبدالرحمن في أحد السجون الأميركية.

فيما قال عمار، نجل رجل الدين المصري المسجون في أميركا، عمر عبدالرحمن، امس لـ «رويترز» إن الأسرة تلقت اتصالا هاتفيا من ممثل جهة أميركية معنية قال فيه: «الشيخ عمرعبدالرحمن توفي».



ويعرف عبدالرحمن بأنه الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينيات.



وقالت أسماء، ابنة عمر عبدالرحمن، مؤسس «الجماعة الإسلامية» في مصر، السبت 18 فبراير، إن والدها توفي داخل سجن أميركي.



واضاف ابن الشيخ المتوفى، محمد، إن «السلطات الأميركية أبلغت أسرته بوفاة والده».



وأوضح أن «الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتمثل في رجوع الجثمان لمصر ودفنه، حيث إن هذه هي وصية الشيخ عمر».



وتابع أن «الأسرة ستتواصل مع محاميه بالولايات المتحدة، رمزي كلارك، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان وشحنه إلى مصر».



وتوفي عبدالرحمن عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وكان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لإدانته عام 1995 بالضلوع في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993. وكان الشيخ قد نفى التهم الموجهة إليه.



وفي 2011 قتل أحد أبناء عبدالرحمن ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أميركية في أفغانستان.