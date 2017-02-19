القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يستعد وزير الخارجية المصري سامح شكري للانطلاق في اولى خطوات التحضير للقمة المصرية - الأميركية المرتقبة خلال شهر مارس المقبل خلال الزيارة التي سيقوم بها الى واشنطن في 25 فبراير الجاري لمدة 3 ايام يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون والتي تتناول توثيق وتعزيز العلاقات المصرية - الأميركية بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها ما يحقق مصالح الشعبين المصري والأميركي إضافة إلى مقاومة الإرهاب ومكافحته وتنشيط العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية، وبحث الأوضاع في سورية وليبيا والعراق.

وتعد قمة السيسي ونظيره ترامب الأولى منذ اكثر من 9 سنوات، وتشهد حالة من الترقب السياسي العربي والعالمي، خاصة انها تأتي في أعقاب زيارة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو مؤخرا ومحاولاته كسب موقف الإدارة الأميركية كما تعلق الدوائر السياسية امالا كبيرة على تصحيح الرئيس السيسي للمفاهيم والرد على نتنياهو ومزاعمه وتحقيق مكاسب جديدة على الأرض لصالح القضايا العربية إضافة إلى تنشيط العلاقات المصرية - الأميركية على المستوى الثنائي سياسيا واقتصاديا وطي صفحة الفتور والخلاقات السياسية التي شابت علاقة البلدين ابان فترة حكم الرئيس السابق اوباما.

ومن المتوقع ان تتضمن اجندة زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة لقاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس وأصحاب كبريات الشراكات الأميركية لتشجيع الاستثمار في مصر.

من جهة اخرى، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الوضع العربي الحالي بـ «بالغ الصعوبة»، مضيفا أن الأمة تعرضت لصدمات كبيرة في السنوات الأخيرة فهناك دول تم تهديدها بالزوال أو في طريقها إلى التحلل ومؤكدا أنه لا يوجد نقاط براقة للنجاحات العربية إلا في منطقة الخليج وغرب شمال أفريقيا. وقال أبو الغيط في مقابلة مع احدى الفضائيات: إن ما حدث في 25 يناير «فورة» وليس ثورة، مشيرا الى أن ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا هيكليا في المجتمع.

واضاف ان كلمة «الربيع» التي سمي بها «الربيع العربي» انطلقت من العالم الغربي الذي دبر لتغييرات دراماتيكية رئيسية في المجتمعات العربية ومشيرا الى أنه كان هناك أخطاء لدى نظم الحكم في العالم العربي فمبارك جهز نجلة لخلافته في الحكم وايضا حافظ الأسد، أما رئيس تونس السابق بن علي فكان حادا وصارما.

الى ذلك، دعا نحو 200 نائب الحكومة إلى إصدار تشريع جديد يجرم ادخال طائرات بدون طيار من الخارج على ان تصل العقوبة في التشريع المقترح الى السجن المؤبد حفاظا على الامن القومي المصري لتكون عقوبة رادعة وذلك على خلفية ظهور طائرة بدون طيار فوق منطقة الجونة بالبحر الأحمر التابعة لإحدى شركات التصوير دون الحصول على أي تصاريح لتصوير احد السباقات.

هذا، وقد قررت اللجنة التشريعية عقد اجتماع خاص مساء اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة القيم بشأن التحقيق في الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور السادات بإرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب وثبوت الواقعة وتوصيتها بإسقاط العضوية عن النائب.