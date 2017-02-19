القاهرة ـ هالة عمران

عقد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، أمس اجتماعا مع الوزراء الجدد كل على حدة، لتناول ملفات كل وزير وللتأكيد على اهتمام الحكومة بخدمة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة له.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الاجتماع الأول للحكومة المقرر الاربعاء المقبل سيشهد عرضا لخطط نهائية يستعرضها الوزراء الجدد، للتنسيق مع الوزارات الأخرى المتداخلة في مجالات مشتركة، مع الالتزام بالمخصصات المالية المحددة بالموازنة لكل وزارة.

وأشارت الى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تركز على التحول إلى الدعم النقدي لوصول الدعم إلى مستحقيه، مع الوضع في الاعتبار ضرورة طرح أفكار جديدة تساعد على وضع حلول جديدة لمشكلات الاقتصاد المصري.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من الوزيرة سحر نصر جذب تمويلات دولية وتسهيلات تمويل للقطاع الخاص، عبر توليها وزارة الاستثمار، بعد أن استطاعت جذب تمويلات دولية لمتطلبات الحكومة من مؤسسات التمويل الدولية.