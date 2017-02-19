تسريبة: تحت شعار سيارة واحدة تكفي تسربت معلومات بقرب إعلان الحكومة عن تخصيص سيارة لكل وزير بالحكومة فقط وسيارة حراسة قبل نهاية العام المالي الحالي وسحب الباقي لتوفير النفقات من ناحية وتحقيق الانضباط من ناحية اخرى.

أول الغيث: منافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الزراعة بأسعار مخفضة قررت العودة إلى تخفيض أسعار اللحوم والأسماك والدواجن المعروضة بالمنافذ المتنقلة والثابتة ونحن نقول: أول الغيث قطرة.

معارضة: شهدت أروقة مجلس النواب معارضات قوية نتيجة تسرب معلومات تقول انه سيتم صرف بدل السفر الخارجي للنواب بالجنيه المصري وبأسعار صرفه قبل التعويم!

صمت: تسيطر حالة من الضيق لكن في صمت مريب على أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي الذي يمثل التيار الديني الوحيد بالبرلمان وعددهم 10 بسبب تخصيص حجرة 3 في 5 أمتار لاجتماعاتهم.

خلاف: شركة سياحية خاصة حصلت على حقوق تأجير بوفيهات ومطاعم مجلس النواب لإدارتها ورغم أن التعاقد تم منذ اكثر من شهرين إلا أن التسلم لم يتم بسبب خلافات كما يقولون على أسعار السلع المقدمة منها.

نصيحة: عدد كبير من الصحافيين المقربين لنقابي كبير نصحوه بالانسحاب من معركة النقيب هذه الدورة ويقولون إن هزيمة كبرى تنتظره حال إصراره على الترشح الذي اعلنه في اليوم الأول لفتح باب الانتخابات.