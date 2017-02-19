القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة د.مصطفى مدبولي أن بيع أراضي العاصمة الإدارية الجديدة سيكون من خلال الأظرف المغلقة، وليس من خلال القرعة أو المزاد العلني.

وأشار إلى انه تم بيع 170 كراسة شروط حجز أراضي العاصمة الإدارية حتى الآن، موضحا أن بيع هذه الكمية من كراسات الشروط يؤكد نسبة الإقبال الكبير من المطورين، خاصة كبار شركات التطوير العقاري على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن كل الشركات المتقدمة والتي ستحصل على أراضي الطرح الأول ستتمتع بالخصم الذي أعلن عنه الرئيس السيسي ويصل الى 25%. وتعد الـ 1500 فدان التي طرحت كراسات الشروط الخاصة بها، مقسمة على 15 قطعة أرض فقط، منها 7 قطع بمساحات 50 فدانا، و3 قطع 100 فدان، وقطعتان 70 فدانا، وقطع بمساحات 132 و200 و500 فدان.

وحول الشروط المتعلقة بالتنفيذ والبناء، حددت الشركة مدة 3 سنوات من تاريخ الإسناد بالنسبة للقطع التي تتراوح بين 20 و60 فدانا، و4 سنوات بالنسبة للأراضي ذات المساحات من 60 إلى 200 فدان، و5 سنوات للأكبر مساحة. وتشمل الاشتراطات البنائية أن الفائز بقطعة الأرض سيدفع 20% مقدما للأراضي حتى 150 فدانا، و15% للأراضي الأكبر مساحة، على أن يتم سداد المقدم خلال شهر من تاريخ أمر الإسناد، وباقي القيمة خلال 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة المقدم، مع إتاحة سداد قيمة الأرض الأقل من 150 فدانا على أقساط سنوية متساوية على أربع سنوات.

وتصل قيمة التأمين إلى 15 مليون جنيه للمساحات حتى 60 فدانا، و25 مليونا للمساحات حتى 200 فدان، و40 مليونا للأكبر.