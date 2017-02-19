استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمات وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء والتي راح ضحيتها 3 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 5 آخرين، حيث أسفرت هذه الجهود عن تصفية 3 تكفيريين والقبض على 3 آخرين إلى جانب تدمير نحو 17 موقعا إرهابيا بين مغارة وكهف ومنزل يختبئ بها عناصر التكفيريين والتي تحتوي على عدد من كبير من العبوات الناسفة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة وكمية كبيرة من الألغام المضادة للدبابات الى جانب التحفظ على عدد كبير من قطع غيار سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية كانت مخبأة داخل تلك المخازن للاستعانة بها لاحقا.