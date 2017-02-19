ناهد إمام - عاطف رمضان

واصل سعر صرف الدولار في البنوك العامة والخاصة تراجعه مسجلا متوسط 16.20 جنيها للبيع و16.05 جنيها للشراء مع هدوء في التعاملات على السوق الموازية.الى ذلك، تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 52.35 جنيها للشراء و52.55 جنيها للبيع وعلى مستوى التحويلات بلغ 52.35 جنيها للشراء و52.55 جنيها للبيع.

وفي الكويت، بلغ تحويل الـ 1000 جنيه إلى مصر في تداولات امس بين 19.070 و19.170 دينارا أما الـ 1000 جنيه مصري كاش فتم تداولها بـ 21 دينارا، وكان سعر الدولار قد تداول في اسواق الكويت امس بـ 0.30610 دينار.