خوف: حالة من الغضب سيطرت على مديري 5 وزراء سابقين استبعدهم الوزراء الجدد بعد ساعات من توليهم المسؤولية رسمية وجاءوا بجدد موالين لهم خوفا من محاولات الاختراق.

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عتاب: استغل وزير خرج في التعديل الجديد رغم انه كان نشطا واثار خروجه علامات استفهام، فرصة لقاء رئيس الحكومة له ليعاتبه بشدة على القرار ولكن سبق السيف العزل.

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رفض: ثلاثة وزراء جدد في التعديل الجديد فوجئوا برفض سلفهم الحضور لمقر وزارتهم لتسليم وتسلم السلطة وتكريمهم عملا بمبدأ الروح الرياضية باستثناء وزير التموين السابق.

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تلاعب: أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية يطالبون بتحقيق عاجل في تلاعب ائتلاف كبير في انتخابات خليفة رئيسه اللجنة السابق وزير التموين الحالي علي مصيلحي.

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خسائر: خسارة بالملايين تنتظر أصحاب معارض السيارات في مصر بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها وتحديدا ممن اشتروا سيارات بأسعار ما بعد التعويم حيث يسعون لتقليل الخسائر مع الحكومة لكن محدش راضي يدفع.

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غريبة: موجة الصقيع التي ضربت جميع المحافظات في الايام الاخيرة ادت لنفوق نحو 25% من الطيور مثل الحمام والبط والاوز والدواجن ايضا وبمنتهى البجاحة طلب التجار دعم الحكومة رغم انهم رفعوا الأسعار 50% دفعة واحدة للتعويض.