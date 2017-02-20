القاهرة - هالة عمران

واصل رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، أمس لقاءاته بالوزراء الجدد، إذ التقى كلا من وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، ووزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، ووزير النقل د.هشام عرفات، وذلك في إطار لقاءاته الدورية بالوزراء الجدد، لمتابعة ملفات وزاراتهم وخططهم العملية خلال المرحلة المقبلة بعد ان التقى أمس الأول 6 وزراء هم شؤون مجلس النواب، والتخطيط، والزراعة، والتعاون الدولي والاستثمار، والتنمية المحلية، والتعليم العالي.

كما تم استعراض خطة التوسع في الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء وبخاصة من السلع الأساسية والإستراتيجية، وذلك في إطار خطة شاملة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذلك فضلا عن التنسيق مع المحافظين والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، والانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة.

وفيما يتعلق بالتكليفات للمحافظين الجدد، قال إن الرئيس السيسي كلف المحافظين الجدد بأهمية متابعة المشروعات القومية والخدمية في المحافظات، والاهتمام بمزيد من التواصل مع المواطنين مع مراعاة حل مشكلاتهم.