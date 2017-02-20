القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
ارتفع امس عدد المتهمين في ملف قضية فساد منظومة القمح التي يتصدرها وزير التموين الاسبق د.خالد حنفي الى 102 متهم، حيث اصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع 4 متهمين جدد منهم 3 موظفين بوزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بعد أن ثبت التحريات قيام الموظفين المتهمين بالاشتراك مع أصحاب الشون والصوامع بالتلاعب في كميات القمح التابعة للدولة المخزنة لديهم وعمل كشوف أثبتوا توريد كميات وهمية من القمح المحلي دون وجودها على أرض الواقع كما قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لنظر القرار أمام احدى الدوائر الجنائية.