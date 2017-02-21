إعداد: مجدي عبدالرحمن

ربات البيوت يقاطعن السلع الأساسية لمدة 15 يوما: شاركت نائبات قرار ربات البيوت إعلان الحرب النفسية على جشع التجار بعد رفع أسعار السلع بصورة عشوائية مما عجزت معها الأسر عن الوفاء بالتزاماتها اعتبار من امس ولمدة 15 يوما قابلة للزيادة والتصعيد تحت شعار «قادر أشتري بس هقاطع الغالي»، في الوقت الذي ارتبكت فيه حالة السوق السلعي في القاهرة والجيزة بصورة ملحوظة بعد ان استجابت ربات البيوت والعاملات إلى دعوى المقاطعة لإجبار التجار على تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة.

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«الصحة» تستحدث تطعيم «جرعة الميلاد» ضد فيروس «بي»: قررت وزارة الصحة استحداث تطعيم جديد للأطفال لأول مرة للقضاء على الأمراض المتوطنة في مصر، حيث تم ادارج ما أطلقت عليه «جرعة الميلاد» وتعطى بعد الولادة بـ 24 ساعة فقط من اللقاح الواقي ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» في جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى الجرعات الثلاث الأخرى عند شهرين و4 و6 أشهر.

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إدراج 5 خيارات في خانة الديانة بالتعداد السكاني الجديد: في سابقة تعد الأولى من نوعها، ادرج الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في استمارة التعداد السكاني الجديد 5 خيارات في خانة الديانة وهي مسلم ومسيحي ويهودي وديانات اخرى وغير مبين، في إشارة إلى كشف البهائيين عن انفسهم أو الشيعة وغيرهم، حيث كشف رئيس الجهاز اللواء ابوبكر الجندي أن الإجابة على «خانة الديانة» في استمارات التعداد السكاني التي يستوفيها المواطنون خلال مرحلة «حصر وعد السكان» اختيارية اتباعا للمفاهيم والأعراف الدولية في عمليات التعداد.

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ضوابط جديدة بمشروع قانون حماية المستهلك: قرر جهاز حماية المستهلك ولأول مرة ادارج التجارة الإلكترونية تحت مظلة الرقابة التي تطبق على الأسواق لمواجهة الإعلانات المضللة في التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك، حيث أكد رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب على حق المستهلك في إرجاع السلع المعيبة خلال شهر بدلا من 14 يوما في القانون الحالي وزيادة قيمة الغرامات والمخالفات لتصل إلى مليون جنيه بدلا من 100 ألف حاليا مع ضرورة ألا يتم الإعلان عن الوحدات العقارية وتقسيم الأراضي دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلك ولمنع التلاعب في الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا توقيع عقوبة السجن على محتكر السلع من 3 إلى 5 سنوات إضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للسلع الغذائية.