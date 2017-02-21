استياء: موظفو في مجلس النواب استغربوا من هجوم فريق من متخصصي وزارة الصحة للبرلمان فجأة بهدف إجراء تحاليل الكشف عن المتعاطين للمخدرات.

****

اختفاء: سيارات الـ 18 مليون جنيه لصالح السلطة التشريعية اختفت ولم تظهر سوى واحدة واختفت سيارتان في مكان سري بميدان التحرير.

****

فضيحة: يقال ان نائب التزوير والاستقواء بالخارج تكشفت عنه وقائع تزوير سابقة حصل عليها احد النواب من السلطة المختصة واشهرها في وجه النائب ولم ينطق بكلمة واحدة.

****

كساد: الرعب أصاب تجار السلع المعمرة خاصة في شارع عبدالعزيز بعد مرور اكثر من اسبوع ولم يشتر منهم سوى 3 زبائن فقط منهم من اشترى ثلاجتين وغسالة لزوم جهاز عروسة جديدة.

****

كارثة: صدق أو لا تصدق، حيث ارتفع سعر قرص الطعمية بين جنيه وربع وجنيه ونصف.. وسندوتش الفول أو الطعمية في المحلات الشهيرة قفز بين 4 و5 جنيهات.

****

جميل: وزير مستجد لم يمض على تعيينه سوى أيام قليلة قرر الجلوس في مكتبه ساعة واحدة يوميا والباقى يقضيه في الشارع لمتابعة الموقف ميدانيا.

****

مقترح: نواب اقترحوا صرف السلع التموينية على البطاقات التموينية المدعمة بنظام الكرتونة المعدة مسبقا لقطع يد المتلاعبين من البقالين في الحصص أو شراء المواد التموينية من صاحبها لبيعها بالسعر الحر.