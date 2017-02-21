القاهرة - هالة عمران

استأنف رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، أمس لقاءاته بالوزراء الجدد، لاستعراض خططهم خلال المرحلة المقبلة، حيث تناول لقاء اسماعيل بوزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي متابعة ملف توفير السلع الغذائية في الأسواق، ومراجعة الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع التشديد على ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات من مختلف السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان، والتعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على شراء كميات من الدواجن بصفة شهرية لتوفير متطلبات المواطنين.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي انه تطرق لبحث عدد من الموضوعات العاجلة، وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة في ظل تطبيق نظام «البوكليت» وملف المدارس الدولية والخاصة، إلى جانب ملف المعلمين المغتربين وغيرها كما شدد على عدم المساس بمجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، وأنه سيتم في إطار منظومة التطوير بالوزارة، تغيير أدوات العمل، وتحويل التعامل الورقي والمكتبي إلى تعامل تكنولوجي متطور.

من جانبه، صرح وزير النقل د.هشام عرفات بأنه تم استعراض خطط تطوير منظومة النقل التي تتم دراستها حاليا، وسير العمل في المشروعات الحيوية، مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا انه سيحرص على تطوير وتحديث كل مرافق النقل، وفي مقدمتها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لضمان عنصر الأمان وتحقيق رضاء المواطن المصري.