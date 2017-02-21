القاهرة - ناهد امام

افتتح السفير الهندي بالقاهرة، سانجاي باتاتشاري مشروعا استثماريا مصريا - هنديا مشتركا لتصنيع الأدوية والعقاقير الطبية في منطقة بولاريس الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أوضح أن هناك توجها كبيرا للاستثمارات الهندية في مصر عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند العام الماضي والاتفاق على ضخ استثمارات في قطاع الأدوية وموضحا أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يتجاوز 250 مليون دولار.

وأضاف أن صناعة الدواء في الهند تحتل المركز الثاني عالميا باستثمارات تتجاوز 25 مليون دولار حيث يتم تصدير 28% من الدواء الهندي الى السوق الأميركي و17% منه الى مصر ودول أفريقيا.

من جانبه قال مدير المشروع د.هاني مشعل إن استثمارات المشروع بلغت 12.5 مليون دولار حيث يوفر 170 فرصة عمل جديدة وقد بدأت المرحلة الأولى من خلال إنتاج منتجات دوائية بديلة ذات جودة عالية من خلال 4 أصناف من المضاد الحيوي وعلاج أمراض جلدية وأدوية مزمنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قرص دواء سنويا ومتوقعا أن تصل إلى 15 صنف خلال 4 سنوات.

وأضاف أنه سيتم إنتاج دواء فيروس سي خلال شهر أبريل العام الجاري وطرحه للسوق خلال النصف الثاني من 2017.